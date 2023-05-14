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Минобороны: полковники Бровко и Макаров погибли при отражении атаки ВСУ в ДНР

Силовые структуры

Российская армия отразила атаки батальонной тактической группы ВСУ южнее населённого пункта Красное в ДНР. Противник понёс колоссальные потери: 200 военнослужащих убитыми и раненными. Об этом сообщили в Минобороны России. Солдаты ВС РФ уничтожили три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. 

В военном ведомстве подчеркнули, что командир 4-й мотострелковой бригады, полковник Вячеслав Макаров лично руководил боем. Однако во время отражения офицер получил тяжёлое ранение и погиб во время эвакуации с поля боя. 

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе, полковник Евгений Бровко находился другом участке отражения атак и руководил действиями личного состава ВС РФ. Во время боевых действий полковник героически погиб из-за множественных осколочных ранений.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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