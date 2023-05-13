Бойцы ВС РФ сорвали контрнаступление ВСУ под Майорском: "Десятки "двухсотых“

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии пытаются прощупать слабые места ВС РФ в преддверии контрнаступления. Один из последних рывков ВСУ предприняли под Майорском. Однако продвинуться вперёд противнику не удалось. Бойцы легендарной Горловской бригады 1-го Армейского корпуса ДНР сорвали планы украинской армии. Об этом сообщают военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.

Фото: warfiles.ru

"При виде малых бронегрупп противника, состоящих как правило из пяти единиц техники — два танка и три БМП, местные парни не привыкли тупо разворачиваться и драпать, а дали бой", — отметили военкоры.

Часть боевиков двигалась прямо в лоб, другие решили обойти опорные пункты, чтобы продвинуться как можно дальше. Однако солдаты ВС РФ устроили на них "охоту". В результате провальных манёвров ВСУ понесли колоссальные потери.

"У противника десятки брошенных 200-х. Наши пацаны доказали — здесь не пройти. ВСУ тоже выводы сделали и буду пытаться повторить манёвр на других участках", — указали военкоры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.