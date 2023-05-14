МК: Путин и Песков дали объяснение, почему русские так медленно ведут СВО на Украине

Президент РФ Владимир Путин высказался весьма однозначно во время парада Победы по поводу нынешнего украинского конфликта. Он сказал, что против "нашей Родины вновь развязана настоящая война". Чуть позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал ответ на вопрос, почему русские так медленно действуют на Украине. Об этом пишет обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Публицист сравнивает Украину, с хорошо тренированным громилой, вооружённым тяжёлым кастетом и боевым ножом, да ещё и позвавшим на подмогу всю дворовую шпану. А Россию, которая, противостоит "бандиту", с бойцом, но в боксерских перчатках и ведущим бой исключительно по благородным правилам.

Если это и утрирование, то весьма небольшое, добавил автор статьи. Он напомнил, что сейчас началось наступление вооружённых сил Украины (ВСУ), которое ведётся ровно по военной науке. И Владимир Зеленский даже заявляет о планах захода украинских войск на территорию "большой" России.

А ответ на это пока недостаточно жёсткий. Почему?

"Потому что русские не ведут войну. Вести войну — это совсем другое дело", — приводит журналист слова Пескова.

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