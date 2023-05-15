Рогозин заявил, что диверсанты ВС Украины устанавливают маячки на автотранспорт ВС России

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший глава "Роскосмоса" и нынешний руководитель добровольческой группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин опубликовал фотографии радиометок, которые украинские диверсанты устанавливают на автотранспорт российских военных. В своём Telegram-канале он предупреждает о том, что боевики ВСУ используют эти маячки для наведения ударов.

Фото: https://t.me/rogozin_do

Рогозин подчёркивает, что такие радиометки крепятся как на военные транспортные средства, так и на гражданские автомобили. Он призывает быть внимательными и перед выездом тщательно осматривать свои машины.

Ранее сообщалось, что Пентагон обнаружил недочёт в армии Соединённых Штатов Америки.

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