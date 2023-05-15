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Врио главы ЛНР Пасечник заявил, что в центре Луганска в час пик прогремел взрыв

0:54
Силовые структуры

На улице Демёхина, расположенной в центре Луганска, прозвучал взрыв, следует из заявления врио руководителя ЛНР Леонида Пасечника.

Врио главы ЛНР Пасечник заявил, что в центре Луганска в час пик прогремел взрыв
Фото: Fotodom.ru

Он отметил, что, согласно предварительным данным, речь идёт о подрыве. По его словам, на место ЧП уже выехали специалисты МЧС, медики и представители других оперативных ведомств.

"Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик на улице Демёхина. К сожалению, есть пострадавшие", — подчеркнул Пасечник в Telegram-канале.

Ранее военный эксперт Константин Сивков сообщил, что украинские боевики испытали переданные Британией ракеты Storm Shadow на гражданских объектах Луганска, поскольку они не защищены системами противовоздушной обороны (ПВО). Как напомнил специалист, в результате ударов ранены несколько мирных жителей.

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ЛНР - жизнь до и во время СВО. Правда от первого лица
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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