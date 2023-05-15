Сивков: ВСУ продемонстрировали возможности ракет Storm Shadow ударами по Луганску

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии испытали ракеты Storm Shadow на гражданских объектах Луганска. В результате обстрела пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Военный эксперт Константин Сивков заявил, что британские ракеты большой дальности являются ухудшенным вариантом российского "Калибра". Боеприпасы, которые получил Киев от Лондона, способны поражать цели на расстоянии до 560 км с самолётов. Российский "Калибр" может бить на 2600 км, указал Сивков.

"Это говорит о том, что англо-французские технологии сильно уступают российским и американским", — заявил аналитик в беседе с "ПолитЭкспертом".

Киевский режим направил Storm Shadow именно на гражданские объекты Луганска, поскольку они не защищены системами противовоздушной обороны. ВСУ хотели продемонстрировать работу британских ракет таким образом, чтобы их не сбили, объяснил Сивков.

"Потому что для такой системы, как "Панцирь-С", "Бук-М3", "Тор-М," британская ракета является полигонной целью, в общем-то говоря. Поэтому по объектам, прикрытым ПВО, они решили не стрелять, а показать свою мощь по гражданским объектам, чтобы ракеты не дискредитировать", — отметил аналитик.

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