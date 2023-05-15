"Царьград": политолог назвал три причины атаки на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики мстят российским ВКС за то, что они забирают у Киева последнее, уничтожая крупные склады с боеприпасами в зоне СВО. Такое мнение высказал политолог Алексей Живов, сообщает телеканал "Царьград", говоря о причинах трагедии в Брянской области, где в субботу потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и самолёты Су-34, Су-35. Однако это может быть не единственной версией.

Фото: Вадим Савицкий

"Такую точную и скрупулёзную работу нельзя было бы провернуть без информаторов внутри российской армии. Потому что атаковать целую группу на территории России, не зная, когда, на какой высоте и куда она будет лететь, на мой взгляд, практически невозможно", — отметил собеседник канала.

Эксперт полагает, что предательства могло не быть, а просто украинские боевики смогли получить доступ к закрытым цифровым каналам связи военного руководства России, "срисовали" работу группы и уничтожили её таким образом.

Другая версия, по его словам, это попытка ослабить позиции ВС РФ посредством диверсионных действий, так как командование ВСУ хорошо понимает, что наступление российской армии на их позиции рано или поздно начнётся. При этом самим боевикам всё труднее атаковать масштабно.

Также аналитик предположил, что целью атаки было запугать российских лётчиков и посеять в их рядах панику и страх перед грядущим наступлением ВСУ.

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