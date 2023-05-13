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"РВ": ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ "умными бомбами"

0:51
Силовые структуры

Украинские боевики устроили засаду на российскую авиагруппу из-за того, что не могут противостоять с помощью стандартных методов ПВО новой тактике ВКС России — массированным ударам "умными бомбами" по всему фронту. Об этом пишут военкоры "Русской Весны".

Авторы издания считают, что именно по этой причине ВСУ также применили новую тактику засады на авиагруппу.

Только за прошлые сутки авиацией России нанесено по украинским объектам 145 бомбовых ударов, напомнили военкоры.

Ранее сегодня появились сообщения, что в Клинцах Брянской области потерпели крушение два военных вертолёта Ми-8 и два истребителя. По предварительной информации, лётчики погибли. Официального заявления по этому поводу пока нет.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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