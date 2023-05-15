В Сети появилось уникальное видео прямой дуэли расчёта российского ПТУРа и танка вооружённых сил Украины на Угледарском направлении. Кадры опубликовал военный корреспондент Герман Куликовский в своём Telegram-канале.
В пояснении к видео репортёр отметил, что боевая машина ВСУ промахнулась, бойцы из Восточного военного округа выдержали атаку, не поддались страху и уничтожили врага.
Ранее российские добровольцы сожгли немецкий танк "Леопард" вместе с пытавшейся эвакуировать его с поля боя БМП во время попытки прорыва ВСУ под Соледаром.
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