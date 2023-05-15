Кнутов допустил передачу ВС Украины странами Запада тактического ядерного оружия

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нельзя исключать, что страны Запада начнут поставлять ВСУ тактическое ядерное оружие. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он сообщил, что Владимир Зеленский смог уговорить целый ряд руководителей европейских государств на резкое увеличение поставок военной техники.

Фото: warfiles.ru

Этим летом Великобритания обещала начать обучение украинских пилотов. Она также ведёт работу с другими странами НАТО в отношении возможной поставки истребителей F-16 Киеву. По словам Кнутова, главная цель данных действий — эскалация боевых действий на Украине.

"Сначала были поставлены снаряды с обеднённым ураном, теперь самолёты. Похоже, осталось не так долго ждать тактического ядерного оружия. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло, но Запад делает всё, чтобы это произошло", — предположил Кнутов в беседе с "МК".

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