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Кнутов допустил передачу ВС Украины странами Запада тактического ядерного оружия

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Силовые структуры

Нельзя исключать, что страны Запада начнут поставлять ВСУ тактическое ядерное оружие. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он сообщил, что Владимир Зеленский смог уговорить целый ряд руководителей европейских государств на резкое увеличение поставок военной техники.

Кнутов допустил передачу ВС Украины странами Запада тактического ядерного оружия
Фото: warfiles.ru

Этим летом Великобритания обещала начать обучение украинских пилотов. Она также ведёт работу с другими странами НАТО в отношении возможной поставки истребителей F-16 Киеву. По словам Кнутова, главная цель данных действий — эскалация боевых действий на Украине.

"Сначала были поставлены снаряды с обеднённым ураном, теперь самолёты. Похоже, осталось не так долго ждать тактического ядерного оружия. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло, но Запад делает всё, чтобы это произошло", — предположил Кнутов в беседе с "МК".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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