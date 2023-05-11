Марков считает, что Запад передаст Украине тактическое ядерное оружие

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, какое оружие Запад передаст Украине вслед за переданные ракетами дальнего действия.

Фото: Federation of American Scientists

Марков прокомментировал новость о том, что Великобритания передала Украине ракеты дальнего действия, бьющие на 290 км и на 500 км.

Политолог убеждён, что США и НАТО шаг за шагом вооружат Украину ракетами самой большой мощности и авианосцами. Воздержится Запад, по мнению Маркова, только от поставок ВСУ стратегического ядерного оружия и авианосцев.

"Если в….* затянется, дело дойдёт и до ТЯО в руках ВСУ", — высказал своё мнение политический эксперт.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, для чего Украине дальнобойные ракеты.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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