Политолог Сергей Марков рассказал, какое оружие Запад передаст Украине вслед за переданные ракетами дальнего действия.
Марков прокомментировал новость о том, что Великобритания передала Украине ракеты дальнего действия, бьющие на 290 км и на 500 км.
Политолог убеждён, что США и НАТО шаг за шагом вооружат Украину ракетами самой большой мощности и авианосцами. Воздержится Запад, по мнению Маркова, только от поставок ВСУ стратегического ядерного оружия и авианосцев.
"Если в….* затянется, дело дойдёт и до ТЯО в руках ВСУ", — высказал своё мнение политический эксперт.
Ранее Владимир Зеленский объяснил, для чего Украине дальнобойные ракеты.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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