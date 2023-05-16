В зоне СВО замироточила икона во время молебна об упокоении павших русских воинов

На Донбасском фронте произошло чудо — икона Божией Матери Семистрельная замироточила на одном из санитарно-эвакуационных пунктов спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал "Донбасс решает".

Фото: Православие.ру

Обильное мироточение внезапно началось прямо во время службы об упокоении павших русских воинов. Очевидцы признались, что никогда ещё не видели подобного чуда.

В паблике также опубликовали видео, на котором зафиксирован процесс мироточения. Отмечается, что миро прибывало быстро, за час образовалось около 200 миллилитров.

Мироточение иконы в зоне проведения СВО на позициях российских военных происходит не в первый раз. О подобном случае, произошедшем также во время молебна, рассказывал в ноябре прошлого года военкор Юрий Котенок.

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