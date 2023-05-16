Украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал сегодняшнюю ночную ракетную атаку России на Киев. По мнению аналитика, столица Украины выбрана в качестве цели неслучайно. Это может быть ответом за атаку дронов на Кремль в ночь на 3 мая, заявил он в эфире 24 канала.
"У них до сих пор не сработала эта система "купол за купол". То есть они пытаются добраться до правительственного квартала, до киевских правительственных зданий. И эта массированная атака показала, что они эту затею не оставили", — предположил Свитан.
По его словам, шли ракеты в основном "Калибры", но, скорее всего, были и "Кинжалы", могли быть и баллистические ракеты, и "Искандеры".
Ранее в Воздушном командовании ВСУ заявили, что ночью российские военные выпустили по Украине 18 ракет, но все они якобы были сбиты ПВО.
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