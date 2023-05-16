Полковник ВСУ Свитан назвал ночную ракетную атаку на Киев "ответом" России за Кремль

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал сегодняшнюю ночную ракетную атаку России на Киев. По мнению аналитика, столица Украины выбрана в качестве цели неслучайно. Это может быть ответом за атаку дронов на Кремль в ночь на 3 мая, заявил он в эфире 24 канала.

Фото: Военные и коммерческие технологии

"У них до сих пор не сработала эта система "купол за купол". То есть они пытаются добраться до правительственного квартала, до киевских правительственных зданий. И эта массированная атака показала, что они эту затею не оставили", — предположил Свитан.

По его словам, шли ракеты в основном "Калибры", но, скорее всего, были и "Кинжалы", могли быть и баллистические ракеты, и "Искандеры".

Ранее в Воздушном командовании ВСУ заявили, что ночью российские военные выпустили по Украине 18 ракет, но все они якобы были сбиты ПВО.

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