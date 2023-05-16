Глава КВА Попко: Россия совершила ночью комплексную атаку на Киев исключительной плотности

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия совершила 16 мая ночью комплексную атаку на Киев по разным направлениям одновременно с применением беспилотников, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Об этом заявил главы Киевской военной администрации Сергей Попко.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

По его словам, атака была исключительной по своей плотности, за кратчайший промежуток времени было выпущено максимальное количество атакующих ракет.

Также представитель киевских властей заявил, что большинство целей было обнаружено и уничтожено в воздушном пространстве Киева. В пяти районах города зафиксировано падение обломков, есть небольшие повреждения.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко утром сообщил о трёх пострадавших в результате падения обломков в Соломенском районе столицы Украины.

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