Россия совершила 16 мая ночью комплексную атаку на Киев по разным направлениям одновременно с применением беспилотников, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Об этом заявил главы Киевской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, атака была исключительной по своей плотности, за кратчайший промежуток времени было выпущено максимальное количество атакующих ракет.
Также представитель киевских властей заявил, что большинство целей было обнаружено и уничтожено в воздушном пространстве Киева. В пяти районах города зафиксировано падение обломков, есть небольшие повреждения.
Добавим, мэр Киева Виталий Кличко утром сообщил о трёх пострадавших в результате падения обломков в Соломенском районе столицы Украины.
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