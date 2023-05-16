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Глава КВА Попко: Россия совершила ночью комплексную атаку на Киев исключительной плотности

0:53
Силовые структуры

Россия совершила 16 мая ночью комплексную атаку на Киев по разным направлениям одновременно с применением беспилотников, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Об этом заявил главы Киевской военной администрации Сергей Попко.

Глава КВА Попко: Россия совершила ночью комплексную атаку на Киев исключительной плотности
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

По его словам, атака была исключительной по своей плотности, за кратчайший промежуток времени было выпущено максимальное количество атакующих ракет.

Также представитель киевских властей заявил, что большинство целей было обнаружено и уничтожено в воздушном пространстве Киева. В пяти районах города зафиксировано падение обломков, есть небольшие повреждения.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко утром сообщил о трёх пострадавших в результате падения обломков в Соломенском районе столицы Украины.

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АРТАМОНОВ: "Может пора удары наносить, а не красные линии чертить?"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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