ВКС РФ уничтожили путепровод в ДНР, по которому ВСУ подтягивали резервы в Артёмовск

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось уничтожить автомобильный путепровод в Красном Донецкой Народной Республики, по которому Киев перебрасывал живую силу и технику в Артёмовск.

Фото: https://regnum.ru/

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, цель была поражена Воздушно-космическими силами (ВКС) страны. После российской атаки киевский режим столкнулся с трудностями при попытке подтянуть дополнительные резервы на Артёмовское направление.

"В районе населённого пункта Красное ДНР авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод", — отметили в ведомстве.

По данным МО РФ, российские солдаты также поразили подразделения ВСУ неподалёку от Часова Яра и Богдановки в ДНР.

Ранее стало известно, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, расположенный на территории Киева.

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