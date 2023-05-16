Российским военным удалось уничтожить автомобильный путепровод в Красном Донецкой Народной Республики, по которому Киев перебрасывал живую силу и технику в Артёмовск.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, цель была поражена Воздушно-космическими силами (ВКС) страны. После российской атаки киевский режим столкнулся с трудностями при попытке подтянуть дополнительные резервы на Артёмовское направление.
"В районе населённого пункта Красное ДНР авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод", — отметили в ведомстве.
По данным МО РФ, российские солдаты также поразили подразделения ВСУ неподалёку от Часова Яра и Богдановки в ДНР.
Ранее стало известно, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, расположенный на территории Киева.
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