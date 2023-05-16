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Эксперт Никулин рассказал, как гражданам РФ спастись при обстреле фосфорными бомбами

1:28
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сегодня обстреляли приграничные районы Белгородской области с помощью фосфорных бомб, сообщил Telegram-канал Mash. О том, чем опасны фосфорные боеприпасы и как от них защититься, рассказал Pravda.Ru бывший советник генсека ООН, экс-член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Эксперт Никулин рассказал, как гражданам РФ спастись при обстреле фосфорными бомбами
Фото: rusvesna.su

Эксперт объяснил, что фосфор обычно горит при температуре свыше тысячи градусов. Поэтому он оставляет очень глубокие и незаживающие раны.

"Вообще, данное оружие считается варварским, относится даже к химическому. Поэтому его только две страны ранее использовали, США и Израиль, более-менее регулярно. Россия неоднократно пыталась его запретить и внести в разряд химического оружия, но наталкивалась на противодействие со стороны коллективного Запада", — отметил специалист.

Собеседник издания добавил, что наличие фосфора увеличивает поражающую силу снаряда. Но расчёт делается даже больше на панику, так как взрыв вызывает пожары. Единственный способ спасения от фосфорных боеприпасов — это покидать место обстрела.

"Никакого другого реального способа защиты нет. Либо такие серьёзные убежища типа бункера. Спускаться в бомбоубежище. Другого выхода нет. Или покинуть место", — заключил Никулин.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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