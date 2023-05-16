Баранец назвал приём, делающий ЗРК Patriot на Украине лёгкой добычей "Кинжалов"

В результате массированного ракетного удара по Украине ракета "Кинжал" поразила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что именно системы противовоздушной обороны (ПВО) стали основными целями атаки.

Фото: Военные и коммерческие технологии

ВС РФ добились успехов с помощью особой тактики, которая всё чаще используется в ходе спецоперации, указал он. Изначально в ход идут беспилотники, заставляя работать радары противника. Затем российская сторона "запускает бутерброд": противолокационные ракеты выводят радиотехнические системы ВСУ из строя.

"Когда небо очистилось, когда заглохли и "ослепли" украинские РЛС, идут их величества "Калибры" и "Кинжалы" — туда, куда им назначено полётным заданием", — объяснил Баранец в эфире программы "Время покажет".

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