Подоляка заявил, что уничтоженный ЗРК Patriot в Киеве попал в "засаду" России

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Основными целями массированного ракетного удара по Украине стали военные склады, места скоплений ВСУ, а также средства противовоздушной обороны (ПВО) противника. Российская ракета "Кинжал" точным попаданием уничтожила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Фото: armenianreport.com

Военный журналист Юрий Подоляка убеждён, что американский комплекс удалось поразить при помощи "засады", которую устроила Россия.

"Сначала появились "Герани", по которым отрабатывали эти системы. Я так понимаю, "Пэтриоты" могли насбивать их довольно много. А потом — есть видео — был прилёт на позицию, откуда выходили ракеты буквально за 20 секунд до этого. Вероятнее всего, наши ребята в отместку за Брянск сделали засаду", — указал он.

Украина осознаёт, что ликвидация американского ЗРК нанесла серьёзный удар по мифу о надёжности западного оружия. Сейчас Киев попытается сгладить провал американской ПВО и сочинит очередную легенду про сбитые "Кинжалы", подчеркнул Подоляка.

"Они уже сказали, что якобы уничтожили шесть "Кинжалов", девять крылатых ракет, и так далее. Шесть "Кинжалов" — это круто, завтра пусть про 20 напишут", — заметил журналист в эфире программы "Время покажет".

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