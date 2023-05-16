Основными целями массированного ракетного удара по Украине стали военные склады, места скоплений ВСУ, а также средства противовоздушной обороны (ПВО) противника. Российская ракета "Кинжал" точным попаданием уничтожила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.
Военный журналист Юрий Подоляка убеждён, что американский комплекс удалось поразить при помощи "засады", которую устроила Россия.
"Сначала появились "Герани", по которым отрабатывали эти системы. Я так понимаю, "Пэтриоты" могли насбивать их довольно много. А потом — есть видео — был прилёт на позицию, откуда выходили ракеты буквально за 20 секунд до этого. Вероятнее всего, наши ребята в отместку за Брянск сделали засаду", — указал он.
Украина осознаёт, что ликвидация американского ЗРК нанесла серьёзный удар по мифу о надёжности западного оружия. Сейчас Киев попытается сгладить провал американской ПВО и сочинит очередную легенду про сбитые "Кинжалы", подчеркнул Подоляка.
"Они уже сказали, что якобы уничтожили шесть "Кинжалов", девять крылатых ракет, и так далее. Шесть "Кинжалов" — это круто, завтра пусть про 20 напишут", — заметил журналист в эфире программы "Время покажет".
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