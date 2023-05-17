Россия приняла решение атаковать центры принятия решений в Киеве и усилила удары по Украине, чтобы "отсрочить" контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Издание приводит слова американского военного чиновника, который отметил, что армия России в последнее время начала расходовать больше снарядов (ракет и БПЛА-камикадзе), чем обычно, чтобы сбить с толку украинскую ПВО.
Также военный США заявил, что в ходе последних атак Вооружённые Силы России осуществили более масштабные воздушные атаки по Украине одновременно с нескольких направлений, целясь по центрам управления в Киеве и другим важным объектам.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.