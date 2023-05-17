CNN: Россия начала атаковать центры принятия решений в Киеве, чтобы "отсрочить" контрнаступление ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия приняла решение атаковать центры принятия решений в Киеве и усилила удары по Украине, чтобы "отсрочить" контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Издание приводит слова американского военного чиновника, который отметил, что армия России в последнее время начала расходовать больше снарядов (ракет и БПЛА-камикадзе), чем обычно, чтобы сбить с толку украинскую ПВО.

Также военный США заявил, что в ходе последних атак Вооружённые Силы России осуществили более масштабные воздушные атаки по Украине одновременно с нескольких направлений, целясь по центрам управления в Киеве и другим важным объектам.

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