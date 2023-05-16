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МК: удары российских "Кинжалов" разрушили планы контрнаступления Украины

1:15
Силовые структуры

Удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам в глубоком тылу Украины способны серьёзно повлиять на ход запланированного наступления ВСУ, нарушив планы Киева. Об этом пишет обозреватель "МК" Сергей Вальченко в своей авторской колонке.

МК: удары российских "Кинжалов" разрушили планы контрнаступления Украины
Фото: https://t.me/starukhofficial

Публицист отметил, что в результате мощных взрывов на военных складах в Тернополе и Хмельницком, по некоторым оценкам, уничтожено несколько тысяч тонн различных боеприпасов, в том числе танковых снарядов с обеднённым ураном.

Из-за этого немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры" могут столкнуться со снарядным голодом, даже не доехав до передовой. Удары российских ракет достигают целей. На Украине обозначился топливный голод, а танки без него много не повоюют, добавил журналист.

Он напомнил и о сегодняшней ночной ликвидации ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в Киеве американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Пэтриот".

Всё это сильно повлияло на способность украинской армии начать давно анонсированное, но все время откладывающееся по разным причинам, контрнаступление украинской армии, считает автор статьи.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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