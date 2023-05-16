Удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам в глубоком тылу Украины способны серьёзно повлиять на ход запланированного наступления ВСУ, нарушив планы Киева. Об этом пишет обозреватель "МК" Сергей Вальченко в своей авторской колонке.
Публицист отметил, что в результате мощных взрывов на военных складах в Тернополе и Хмельницком, по некоторым оценкам, уничтожено несколько тысяч тонн различных боеприпасов, в том числе танковых снарядов с обеднённым ураном.
Из-за этого немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры" могут столкнуться со снарядным голодом, даже не доехав до передовой. Удары российских ракет достигают целей. На Украине обозначился топливный голод, а танки без него много не повоюют, добавил журналист.
Он напомнил и о сегодняшней ночной ликвидации ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в Киеве американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Пэтриот".
Всё это сильно повлияло на способность украинской армии начать давно анонсированное, но все время откладывающееся по разным причинам, контрнаступление украинской армии, считает автор статьи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".