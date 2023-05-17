Американские аналитики из Института изучения войны заявили в своём новом отчёте, что Россия перебрасывает дополнительные силы в район Бахмута (Артёмовска) и под Купянск в Харьковской области.
По мнению военных экспертов США, подкрепление армии РФ, перебрасываемое под Бахмут, вероятно, является ответом на сохраняющуюся озабоченность России по поводу стабильности линии фронта в этом районе.
Успехи вооружённых сил Украины (ВСУ) вокруг Бахмута были ограничены, однако они побудили Россию к дальнейшему сосредоточению на тактических наступательных усилиях здесь, добавили специалисты ISW.
Они считают, что российские военные хотят получить тактическую победу накануне контрнаступления ВСУ.
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