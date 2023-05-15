Маляр: военные России подтягивают к Бахмуту десантно-штурмовые отряды

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные не изменяют своей цели в Бахмуте (Артёмовске). Они подтягивают к окрестностям города десантно-штурмовые отряды. Об этом заявила в понедельник утром заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Фото: sharij.net

По её словам, в Бахмуте и вокруг него сейчас "всё очень сложно". Украинским войскам удалось продвигаться несколько дней вопреки всему, добавила замминистра. Сейчас идут тяжёлые бои, оборона Бахмута продолжается, заключила она в своём Telegram-канале.

Добавим, сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы заняли в Артёмовске ключевые высотки и продвигаются вперёд.

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