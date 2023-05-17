Киев не торопится с контрнаступлением в Запорожской области, потому что осознаёт, насколько высок риск его провала. Об этом сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Политик считает, что поражения в контрнаступлении Зеленский не перенесёт, так как Запад больше ни во что не будет ставить его обещания.
"Режим Зеленского оттягивает с контрнаступлением, так как осознает высокие риски провала. Поражение в наступлении Зеленскому смерти подобно, как минимум политической. Второй раз он это наступление продать не сможет, собрав под него со стран Запада снова столько денег и военной помощи", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Член главного совета администрации Запорожской области добавил, что ситуация на линии соприкосновения по-прежнему напряжённая, попыток наступления со стороны противника не фиксируется.
Ранее военные эксперты высказывали предположение, что если Киев начнёт контрнаступление, Запорожская область окажется у него под ударом, потому что через неё ВСУ могли бы выйти к Азовскому морю и отрезать снабжение Крыма.
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