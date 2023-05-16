Российские артиллеристы обнаружили и уничтожили крупное скопление тяжёлой техники и личного состава неприятеля в районе населённого пункта Орехов Запорожской области, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
Он добавил, что массированный удар по координатам концентрации противника наносили две батареи реактивной и ствольной артиллерии ВС России.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики рассказал об активизации боевиков по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, Вооруженные силы Украины ищут слабые места российской обороны и ведут постоянные разведки боем.
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Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".