Рогов сообщил об ударе артиллерией и ракетами ВС РФ по крупному скоплению ВСУ в районе Орехова

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские артиллеристы обнаружили и уничтожили крупное скопление тяжёлой техники и личного состава неприятеля в районе населённого пункта Орехов Запорожской области, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Фото: Вадим Савицкий

Он добавил, что массированный удар по координатам концентрации противника наносили две батареи реактивной и ствольной артиллерии ВС России.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики рассказал об активизации боевиков по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, Вооруженные силы Украины ищут слабые места российской обороны и ведут постоянные разведки боем.

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