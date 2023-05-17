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РВ: боевик ВСУ уничтожен во время съёмки штурма российских позиций у Бахмута

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Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) снимали героический ролик про то, как они наступают на позиции российских военных под Бахмутом (Артёмовском) и захватывают окопы противника. Однако нарвались на жёсткий отпор и бежали, понеся потери.

Боевик ВСУ уничтожен во время штурма Бахмута

Военкоры "Русской Весны" опубликовали в Telegram-канале видео, на котором в кадр попало уничтожение одного из украинских боевиков онлайн.

Один из штурмовиков ВСУ спокойно в полный рост пошёл с автоматом прямо на огневую точку, видимо, поверив, украинским СМИ, что он киборг. Но получил  пулю в процессор, пояснили  репортёры.

Ранее офицер НАТО заявил, что ВС Украины потеряли целый полк убитыми под Бахмутом за один день.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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