РВ: боевик ВСУ уничтожен во время съёмки штурма российских позиций у Бахмута

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) снимали героический ролик про то, как они наступают на позиции российских военных под Бахмутом (Артёмовском) и захватывают окопы противника. Однако нарвались на жёсткий отпор и бежали, понеся потери.

Боевик ВСУ уничтожен во время штурма Бахмута

Военкоры "Русской Весны" опубликовали в Telegram-канале видео, на котором в кадр попало уничтожение одного из украинских боевиков онлайн.

Один из штурмовиков ВСУ спокойно в полный рост пошёл с автоматом прямо на огневую точку, видимо, поверив, украинским СМИ, что он киборг. Но получил пулю в процессор, пояснили репортёры.

Ранее офицер НАТО заявил, что ВС Украины потеряли целый полк убитыми под Бахмутом за один день.