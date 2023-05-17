Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) снимали героический ролик про то, как они наступают на позиции российских военных под Бахмутом (Артёмовском) и захватывают окопы противника. Однако нарвались на жёсткий отпор и бежали, понеся потери.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали в Telegram-канале видео, на котором в кадр попало уничтожение одного из украинских боевиков онлайн.
Один из штурмовиков ВСУ спокойно в полный рост пошёл с автоматом прямо на огневую точку, видимо, поверив, украинским СМИ, что он киборг. Но получил пулю в процессор, пояснили репортёры.
Ранее офицер НАТО заявил, что ВС Украины потеряли целый полк убитыми под Бахмутом за один день.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.