Офицер НАТО заявил, что ВС Украины потеряли целый полк убитыми под Бахмутом за один день

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины понесли одни из самых больших потерь с 2014 года. Об этом заявил офицер НАТО, который обеспечивал штабную поддержку контрударов на флангах бахмутской группировки. По его словам, только за один день — 12 мая — под Бахмутом (Артёмовском) были убиты 1725 солдат ВСУ.

Фото: informing.ru

В переписке, которая попала в Сеть, натовский военный отмечает, что атаки 2-й бригады "Азова"* на южном фланге, а также двух механизированных бригад и одного мотострелкового батальона на северном фланге были остановлены, а потери составили один полк.

По словам офицера, к большим потерям привели быстрый отход российских войск на равнину и обстрелы русских танков, артиллерии и авиации на подготовленном на больших высотах рубеже обороны.

Он также добавил, что в Бахмуте застряло много иностранных наёмников и националистических группировок, которые никак не удаётся вывести из-за массированных бомбардировок России.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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