В Сети появилось видео, снятое со стороны боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Они только вышли из подвала, в котором прятались под Бахмутом (Артёмовском), и сразу же попали под плотный огонь российской артиллерии. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
В результате обстрела и близкого разрыва снаряда один из солдат ВСУ получил ранение и они в ужасе все вместе убежали обратно в подвал, отметили авторы издания.
Ранее в Сети также появилось видео "героического" штурма всушниками позиций ВС РФ под Бахмутом. Один из боевиков пошёл на огневую точку, встав в полный рост, но был тут же уничтожен.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.