РВ: боевики ВСУ вышли из подвала у Бахмута и сразу попали под огонь армии России

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео, снятое со стороны боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Они только вышли из подвала, в котором прятались под Бахмутом (Артёмовском), и сразу же попали под плотный огонь российской артиллерии. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Как наши бьют ВСУ у Бахмута

В результате обстрела и близкого разрыва снаряда один из солдат ВСУ получил ранение и они в ужасе все вместе убежали обратно в подвал, отметили авторы издания.

Ранее в Сети также появилось видео "героического" штурма всушниками позиций ВС РФ под Бахмутом. Один из боевиков пошёл на огневую точку, встав в полный рост, но был тут же уничтожен.