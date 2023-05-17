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Экс-советник Пентагона Макгрегор: русские попали под Киевом по крайне уязвимым целям

1:27
Силовые структуры

Проведённый российскими военными ракетный обстрел ликвидировал очень значимые цели ВСУ, о чём говорили сильные взрывы во время нанесения ударов. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: русские попали под Киевом по крайне уязвимым целям
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

"Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно", — сказал Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Redacted.

Военный подчеркнул, что Москва прекрасно осведомлена о том, где находится только что полученное от Запада вооружение, прибывшее на Украину из США, Германии, Британии. Русские ликвидируют эти поставки ещё до того, как они оказываются на поле боя, отметил бывший советник главы Пентагона.

Макгрегор обратил внимание, что ВС РФ целились точно в склады с боеприпасами и новейшим западным вооружением, в частности, "под раздачу" попали американские ЗРК Patriot и британские ракеты Storm Shadow. Россия знает, что если она уничтожит это вооружение, украинская ПВО будет ослаблена, а российская авиация сможет наносить более точные удары.

Полковник заметил, что поставленные задачи Россия успешно выполнила.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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