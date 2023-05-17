Более 10 ракетных ударов нанесено в среду вечером по Одессе и области. Прилёты подтвердил и губернатор Николаевской области Виталий Ким.
Пока неизвестно, куда попали ракеты, однако в Сети выдвигаются различные предположения.
Так, эксперт Даниил Безсонов пишет, что в Одессе поражены военные объекты вооружённых сил Украины (ВСУ), ПВО не справилась.
"Предположительно, идёт ликвидация натовской техники, включая немецкие "Леопарды" в Затоке и на аэродроме Школьный, - написал в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.
Автор проекта "Рыбарь" считает, что выводятся из строя объекты и склады на аэродроме Школьный, также снова под ударом мост в Затоке и основная транспортная артерия. Поражены цели в сёлах Котовский и Красносёлка неподалёку от областного центра, добавил он.
Официальной информации от Минобороны РФ пока не было.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.