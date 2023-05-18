Украинские боевики впервые применили по Донецкой Народной республике турецкую РСЗО T-122 Sakarya. Калибром 122-мм обстреляли Ясиноватую и другие населённые пункты.
Как сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, турецкую РСЗО можно отличить по снарядам.
"Снаряд коричнево-красного окраса, советские — серые, чешские — песчаные. Почему-то одновременно указано две маркировки разных типов снарядов — мелкими буквами SRB — летит до 20 км, большими буквами TRB — летит до 40 км", — пояснил эксперт.
Как передаёт RT, в результате обстрела погибли мирные жители, есть пострадавшие.
"По меньшей мере 17 человек получили ранения, одному из них оторвало ноги", — пишет издание.
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