ВСУ впервые применили по ДНР турецкую РСЗО T-122 Sakarya

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Украинские боевики впервые применили по Донецкой Народной республике турецкую РСЗО T-122 Sakarya. Калибром 122-мм обстреляли Ясиноватую и другие населённые пункты.

Фото: РИА Новости

Как сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, турецкую РСЗО можно отличить по снарядам.

"Снаряд коричнево-красного окраса, советские — серые, чешские — песчаные. Почему-то одновременно указано две маркировки разных типов снарядов — мелкими буквами SRB — летит до 20 км, большими буквами TRB — летит до 40 км", — пояснил эксперт.

Как передаёт RT, в результате обстрела погибли мирные жители, есть пострадавшие.

"По меньшей мере 17 человек получили ранения, одному из них оторвало ноги", — пишет издание.