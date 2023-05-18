Пьяные ВСУшники приехали в пункт обогрева на окраине Артёмовска и открыли стрельбу из автоматов, чтобы забрать насильно детей у мирных граждан, рассказала жительница города.
По её словам, украинские вооружённые боевики приезжали вместе с активистами. Тем людям, кто не хотел отдавать детей, угрожали оружием.
"Они приехали пьяные, чтобы забрать детей насильно. Родители сказали: "Куда мы вам отдадим?" Те берут, направляют на них автоматы: "Если вы не отойдёте, мы вас сейчас перестреляем и детей заберём", — поделилась женщина с РИА Новости.
По её словам, на глазах малышей матерям заламывали руки и жестоко обращались. Слышалась длинная автоматная очередь. Дети, которые вырвались и пытались убежать, рисковали попасть под пули.
"Может, они, конечно, стреляли в небо, может быть, в землю, но автоматная очередь была такая сумасшедшая, что бедные мамаши чуть не поумирали", — резюмировала жительница города.
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