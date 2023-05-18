Доброволец Эмиль с позывным "Москит" рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются российский бойцы, возвращаясь в родные регионы из зоны проведения спецоперации.
По его словам, общая проблема — получение ветеранских удостоверений. Их до сих пор нет, уточнил боец. Он отметил, что раненым добровольцам не выплачивают страховку "СОГАЗ".
Как пояснил военный, в Татарстане, где он живёт, не предусмотрены региональные выплаты для добровольцев, а подъёмные выдают лишь бойцам, представляющим республиканские батальоны "Алга" и "Тимер". Эмиль добавил, что его сослуживцы испытывают недовольство из-за отсутствия выплат. Он подчеркнул: когда есть деньги, мотивация совершенно другая.
"Обидно такое отношение чиновников, но не смертельно, не за них сражаются", — сказал "Москит" в беседе с argumenti.ru.
Военный также добавил, что занимается сбором гуманитарной помощи для солдат и их семей.
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