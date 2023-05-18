Доброволец с позывным "Москит" назвал проблемы бойцов РФ после возвращения из зоны СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Доброволец Эмиль с позывным "Москит" рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются российский бойцы, возвращаясь в родные регионы из зоны проведения спецоперации.

Фото: volgodonsk.bezformata.com

По его словам, общая проблема — получение ветеранских удостоверений. Их до сих пор нет, уточнил боец. Он отметил, что раненым добровольцам не выплачивают страховку "СОГАЗ".

Как пояснил военный, в Татарстане, где он живёт, не предусмотрены региональные выплаты для добровольцев, а подъёмные выдают лишь бойцам, представляющим республиканские батальоны "Алга" и "Тимер". Эмиль добавил, что его сослуживцы испытывают недовольство из-за отсутствия выплат. Он подчеркнул: когда есть деньги, мотивация совершенно другая.

"Обидно такое отношение чиновников, но не смертельно, не за них сражаются", — сказал "Москит" в беседе с argumenti.ru.

Военный также добавил, что занимается сбором гуманитарной помощи для солдат и их семей.