Военные РФ закрылись в подбитом танке и на протяжении десяти часов отбивались от боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.
По его словам, боевая машина была подорвана на фугасе, после чего украинские солдаты стали стрелять в неё, используя ручной противотанковый гранатомёт. Как пояснил Баганов, несмотря на 10 попаданий тяжёлая техника уцелела.
"Я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты смог выбраться к своим", — сказал офицер в видеозаписи, опубликованной пресс-службой Минобороны России.
Военнослужащий добавил, что после боя экипаж танка угодил в украинские укрепления, однако солдатам РФ удалось быстро покинуть траншеи ВСУ. Российские военные вышли к своим товарищам, а затем были направлены в госпиталь, заключил Баганов.
В Министерстве обороны уточнили, что все члены экипажа получили травмы. Одного из бойцов доставили на лечение с тяжёлой контузией.
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