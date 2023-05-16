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Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, заперевшись в подбитом танке

1:11
Силовые структуры

Военные РФ закрылись в подбитом танке и на протяжении десяти часов отбивались от боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.

Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, заперевшись в подбитом танке
Фото: youtube.com

По его словам, боевая машина была подорвана на фугасе, после чего украинские солдаты стали стрелять в неё, используя ручной противотанковый гранатомёт. Как пояснил Баганов, несмотря на 10 попаданий тяжёлая техника уцелела.

"Я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты смог выбраться к своим", — сказал офицер в видеозаписи, опубликованной пресс-службой Минобороны России.

Военнослужащий добавил, что после боя экипаж танка угодил в украинские укрепления, однако солдатам РФ удалось быстро покинуть траншеи ВСУ. Российские военные вышли к своим товарищам, а затем были направлены в госпиталь, заключил Баганов.

В Министерстве обороны уточнили, что все члены экипажа получили травмы. Одного из бойцов доставили на лечение с тяжёлой контузией.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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