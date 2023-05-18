Мощная ночная атака ВКС РФ по центру, который принимает НАТОвские грузы из Румынии

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мощнейшая ночная атака российских ВКС не окончилась и ранним утром 18 мая.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Вечером ВКС РФ обрушились на Одесскую область, где располагается один из важных логистических центров, который принимает грузы НАТО из Румынии.

Об это в Telegram-канале сообщил Юрий Подоляка.

Было отмечено не менее десяти прилётов по складам и скоплению техники. В Николаевской области и вдоль линии боевого соприкосновения авиация России ударила по тылам ВСУ (от Харькова до Херсона), уничтожая личный состав.

Утром, около 04.00 по МСК пошли удары от Полтавы до Тернополя. Опять был удар по Хмельницкой области, центру Украины, а на данный момент (6:00 МСК) идёт работа по Киеву.

Возможно, что это ещё не всё. Но и так это одна из самых массовых атак ВКС РФ, подытожил военный блогер.

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