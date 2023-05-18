Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Неукропный: в Кировоградской области российские ракеты чётко ударили по целям
ФУМ-лента: для чего она в автомобиле
"Царьград": Лавров рассказал о том, о чём молчали с начала СВО
Кличко подтвердил несколько мощных взрывов в разных районах Киева
Терапевт Минина раскритиковала навязывание лишних услуг в больницах: "Бич нашего времени"
Военный эксперт Шурыгин опубликовал перечень уничтоженных утром военных объектов в Одессе
Посол Антонов: призыв ЦРУ к россиянам стал частью скоординированной гибридной войны против РФ
Дизайнер Анастасия Барышева назвала новый тренд в женском нижнем белье
Кедми посмеялся над "уничтожением" ракеты "Кинжал" украинской ЗРК Patriot

Мощная ночная атака ВКС РФ по центру, который принимает НАТОвские грузы из Румынии

1:00
Силовые структуры

Мощнейшая ночная атака российских ВКС не окончилась и ранним утром 18 мая.

Мощная ночная атака ВКС РФ по центру, который принимает НАТОвские грузы из Румынии
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Вечером ВКС РФ обрушились на Одесскую область, где располагается один из важных логистических центров, который принимает грузы НАТО из Румынии.

Об это в Telegram-канале сообщил Юрий Подоляка.

Было отмечено не менее десяти прилётов по складам и скоплению техники. В Николаевской области и вдоль линии боевого соприкосновения авиация России ударила по тылам ВСУ (от Харькова до Херсона), уничтожая личный состав. 

Утром, около 04.00 по МСК пошли удары от Полтавы до Тернополя. Опять был удар по Хмельницкой области, центру Украины, а на данный момент (6:00 МСК) идёт работа по Киеву.

Возможно, что это ещё не всё. Но и так это одна из самых массовых атак ВКС РФ, подытожил военный блогер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наступление ВСУ началось? Прямая трансляция – срочный эфир
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": в Анталии туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
ВСУ подогнали танк к границе с Россией и выпустили 12 снарядов
ВСУ подогнали танк к границе с Россией и выпустили 12 снарядов
Последние материалы
New York Times: США не подпускают пилотов ВСУ к F-16 даже для обучения
Доброволец с позывным "Москит" назвал проблемы бойцов РФ после возвращения из зоны СВО
Польша и Прибалтика хотят спрятаться от России за проигравшей Украиной
Врач Тяжельников предупредил граждан из РФ об опасности купания в мае
Эксперты дают советы при покупке автомобиля за границей
Как могут испортиться фары при ремонте
"РВ": масштабный комбинированный удар ВС РФ по Украине. Тревога ревёт по всей стране
Global Times: США наблюдают за украинским конфликтом издалека, пока Европа истекает кровью
"РВ": Под Артёмовском ликвидировали россиянина, воевавшего на стороне нацистов
ВСУ впервые применили по ДНР турецкую РСЗО T-122 Sakarya
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников