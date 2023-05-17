Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ram 1500 Rebel Havoc edition — это немного дежавю
Убийц продавца игровой приставки осудят в Волгограде
Военный лётчик оценил новейшую авиаракету РФ "Бронебойщик": прожигает броню и бетон
Бывший американский госсекретарь Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами для мира
Бывший американский госсекретарь Киссинджер: Украину следует принять в НАТО во имя безопасности Европы
Отец Илона Маска подверг жёсткой критике Байдена и Зеленского: "Кучка неудачников"
RTL: во Франции назвали турне Зеленского по Европе "гастролями шапито"
Кинопродюсера Роднянского заочно арестовали за фейки о российской армии
Сладков заявил, что спецоперация на Украине перешла позиционную стадию

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины

0:49
Силовые структуры

Сегодня, в ночь на 18 мая по центральной Украине возможны удары российских ракет и беспилотников.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины
Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает телеканал RT.

"Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины. Сирены, помимо украинской столицы, звучат в Днепропетровской, Житомирской областях", — пишет издание.

Также сирены звучат в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Сообщают о взрывах в Запорожье.

Украинские источники информируют, что воздушное пространство над центром страны кишит российскими БПЛА, которые рыскают в поисках целей. Также сообщается о взлёте с аэродромов базирования российских стратегических ракетоносцев в режиме радиомолчания.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ

Чеченский боевик, который воевал на стороне Украины, убил спецназовцев ВСУ. Так он отомстил за "Ахмат".

Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Al Binaa: действия ВС РФ на Украине "сломали хребет генералам НАТО"
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
ВСУ подогнали танк к границе с Россией и выпустили 12 снарядов
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Мощный удар: "Калибры" разрушили завод ВСУ под Николаевом
Мощный удар: "Калибры" разрушили завод ВСУ под Николаевом
Последние материалы
Тельцы, рожденные 18 мая, патриотичны
Военный лётчик оценил новейшую авиаракету РФ "Бронебойщик": прожигает броню и бетон
Бывший американский госсекретарь Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами для мира
Бывший американский госсекретарь Киссинджер: Украину следует принять в НАТО во имя безопасности Европы
Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины
Отец Илона Маска подверг жёсткой критике Байдена и Зеленского: "Кучка неудачников"
RTL: во Франции назвали турне Зеленского по Европе "гастролями шапито"
Кинопродюсера Роднянского заочно арестовали за фейки о российской армии
Сладков заявил, что спецоперация на Украине перешла позиционную стадию
Советник Пушилина Гагин рассказал, какие последствия ждут Киев после уничтожения ЗРК Patriot
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников