Сегодня, в ночь на 18 мая по центральной Украине возможны удары российских ракет и беспилотников.
Об этом сообщает телеканал RT.
"Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины. Сирены, помимо украинской столицы, звучат в Днепропетровской, Житомирской областях", — пишет издание.
Также сирены звучат в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Сообщают о взрывах в Запорожье.
Украинские источники информируют, что воздушное пространство над центром страны кишит российскими БПЛА, которые рыскают в поисках целей. Также сообщается о взлёте с аэродромов базирования российских стратегических ракетоносцев в режиме радиомолчания.
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