Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины

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Сегодня, в ночь на 18 мая по центральной Украине возможны удары российских ракет и беспилотников.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает телеканал RT.

"Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины. Сирены, помимо украинской столицы, звучат в Днепропетровской, Житомирской областях", — пишет издание.

Также сирены звучат в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Сообщают о взрывах в Запорожье.

Украинские источники информируют, что воздушное пространство над центром страны кишит российскими БПЛА, которые рыскают в поисках целей. Также сообщается о взлёте с аэродромов базирования российских стратегических ракетоносцев в режиме радиомолчания.