Массированным ракетным ударом ВКС РФ утром 18 мая было уничтожено несколько военных объектов ВСУ в Одессе, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Серьёзные разрушения получили ангары с военной техникой в посёлке Котовского и Затоке, взорваны склады с артиллерийскими снарядами и боеприпасами для ракетных систем в Красносёлке и Нерубайском, уточнил он.
"В число целей также можно добавить завод "Центролит" (Суворовский район)", — добавил Шурыгин в своём Telegram-канале.
Ранее аналитик заявил, что для защиты новых территорий России необходимо отстранить от власти киевский режим, поэтому придется наносить массированные ракетные удары по всей территории Украины.
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