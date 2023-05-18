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Военный эксперт Шурыгин опубликовал перечень уничтоженных утром военных объектов в Одессе

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Силовые структуры

Массированным ракетным ударом ВКС РФ утром 18 мая было уничтожено несколько военных объектов ВСУ в Одессе, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военный эксперт Шурыгин опубликовал перечень уничтоженных утром военных объектов в Одессе
Фото: Вадим Савицкий

Серьёзные разрушения получили ангары с военной техникой в посёлке Котовского и Затоке, взорваны склады с артиллерийскими снарядами и боеприпасами для ракетных систем в Красносёлке и Нерубайском, уточнил он.

"В число целей также можно добавить завод "Центролит" (Суворовский район)", — добавил Шурыгин в своём Telegram-канале.

Ранее аналитик заявил, что для защиты новых территорий России необходимо отстранить от власти киевский режим, поэтому придется наносить массированные ракетные удары по всей территории Украины.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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