Военный эксперт Шурыгин опубликовал перечень уничтоженных утром военных объектов в Одессе

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Массированным ракетным ударом ВКС РФ утром 18 мая было уничтожено несколько военных объектов ВСУ в Одессе, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: Вадим Савицкий

Серьёзные разрушения получили ангары с военной техникой в посёлке Котовского и Затоке, взорваны склады с артиллерийскими снарядами и боеприпасами для ракетных систем в Красносёлке и Нерубайском, уточнил он.

"В число целей также можно добавить завод "Центролит" (Суворовский район)", — добавил Шурыгин в своём Telegram-канале.

Ранее аналитик заявил, что для защиты новых территорий России необходимо отстранить от власти киевский режим, поэтому придется наносить массированные ракетные удары по всей территории Украины.