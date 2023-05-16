Онуфриенко заявил, что ВС России придётся бить на поражение по всей территории Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Защитить территорию России от ракетных ударов ВСУ можно только одним способом, уничтожить действующую киевскую власть на всей территории Украины, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Фото: Вадим Савицкий

Если этого не сделать, добавил он, противник продолжит террористические атаки не только на Луганскую и Донецкую народные республики, но и на остальную территорию России.

"Единственной стопроцентной гарантией отсутствия подобных обстрелов является уничтожение киевского режима. Других вариантов у нас нет", — подчеркнул Онуфриенко в интервью изданию Царьград.

Иначе, пояснил эксперт, Россия окажется в положении Израиля, который палестинцы постоянно обстреливают самодельными ракетами из Сектор Газа.

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