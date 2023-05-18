Киевские власти зря настаивают на передаче Украине Израилем комплекса противоракетной обороны "Железный купол", заявил военный аналитик Йона Джереми Боб.
По его словам, система предназначена для перехвата кустарных палестинских ракет и может прикрыть только небольшой участок территории.
"Даже некоторые украинские официальные лица признали, что огромная территория Украины и более совершенные ракеты Москвы делают этот инструмент защиты очень ограниченным", — написал аналитик в статье для The Jerusalem Post.
Даже если у ВСУ появится несколько таких комплексов, они никак не повлияют на ход боевых действий, к тому же могут быть уничтожены ВКС РФ в кратчайшие сроки.
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