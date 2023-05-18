Одной из первых целей массированного ракетного удара ВКС РФ ночью 18 мая по военным объектам на Украине стала Кировоградская область в центре страны.
По сообщениям местных СМИ, системы противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины вновь "проспали" атаку и начали работу уже после первых взрывов.
"Кировоградская область — российские ракеты чётко ударили в цели: не менее 10 прилётов, детонируют боеприпасы на военных складах", — рассказал в своём Telegram-канале журналист Александр Неукропный.
Ранее стало известно, что критическая инфраструктура и объекты ВСУ уничтожены также в Одессе и Киеве, что подтверждают местные власти.
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