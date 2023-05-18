Неукропный: в Кировоградской области российские ракеты чётко ударили по целям

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Одной из первых целей массированного ракетного удара ВКС РФ ночью 18 мая по военным объектам на Украине стала Кировоградская область в центре страны.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/7631

По сообщениям местных СМИ, системы противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины вновь "проспали" атаку и начали работу уже после первых взрывов.

"Кировоградская область — российские ракеты чётко ударили в цели: не менее 10 прилётов, детонируют боеприпасы на военных складах", — рассказал в своём Telegram-канале журналист Александр Неукропный.

Ранее стало известно, что критическая инфраструктура и объекты ВСУ уничтожены также в Одессе и Киеве, что подтверждают местные власти.