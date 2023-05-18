МК: военспец Шкурлатов предрёк передачу истребителей F-16 Украине в ближайшие полгода

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Роман Шкурлатов призвал российскую армию подготовиться к возможным поставкам боевых самолётов F-16 на Украину.

Фото: w-dog.ru

Он уверен, что в ближайшие полгода западные страны всё-таки предоставят истребители Киеву. Как напомнил специалист, в Североатлантическом альянсе считают следующие пять месяцев конфликта решающими.

"Запад поставит авиацию Вооружённым силам Украины (ВСУ). Пребывать в иллюзиях не надо", — пояснил Шкурлатов в беседе с МК.

По его словам, Пентагон осознаёт, что контрнаступление Киева будет неудачным без авиации. Эксперт добавил, что F-16 является самым "массовым" боевым самолётом. Он не исключил поставки истребителей на Украину из Польши, Чехии и других государств, которые активно помогают ВСУ. Однако окончательное решение по этому вопросу должен одобрить Пентагон, уточнил специалист.

Шкурлатов подчеркнул: США и их союзники опасаются попадания F-16 в руки российских разработчиков, ведь в этом случае РФ сможет исследовать технику. Он также отметил, что передача истребителей Киеву не способна существенно повлиять на ход вооружённого противостояния.