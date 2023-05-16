Politico: власти Украины хотят получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы остановить РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти надеются на то, что Запад всё-таки передаст Киеву порядка 50 истребителей F-16 для защиты воздушного пространства. Об этом пишет Politico, ссылаясь на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака.

Фото: w-dog.ru

По информации издания, на саммите G7 в Японии и встрече НАТО в Литве обсуждались вопросы, связанные с возможными поставками боевых самолётов для нужд украинской армии.

"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16", — сказано в материале.

Как пояснил Сак, такого количества истребителей хватит для того, чтобы защитить небо. Он также подчеркнул: сегодня Киеву "нечем остановить" российскую авиацию. Советник украинского министра обороны добавил, что Зеленский будет и дальше просить у Запада самолёты F-16.

Ранее экс-пилот ВВС США Джон Венейбл предрёк уничтожение западных истребителей российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

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