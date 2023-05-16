Украинские власти надеются на то, что Запад всё-таки передаст Киеву порядка 50 истребителей F-16 для защиты воздушного пространства. Об этом пишет Politico, ссылаясь на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака.
По информации издания, на саммите G7 в Японии и встрече НАТО в Литве обсуждались вопросы, связанные с возможными поставками боевых самолётов для нужд украинской армии.
"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16", — сказано в материале.
Как пояснил Сак, такого количества истребителей хватит для того, чтобы защитить небо. Он также подчеркнул: сегодня Киеву "нечем остановить" российскую авиацию. Советник украинского министра обороны добавил, что Зеленский будет и дальше просить у Запада самолёты F-16.
Ранее экс-пилот ВВС США Джон Венейбл предрёк уничтожение западных истребителей российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).
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