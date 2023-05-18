Shot: в Белгородскую область попытались прорваться 20 диверсантов ВСУ

На территорию Белгородской области попытались прорваться 20 украинских диверсантов, однако атака была отбита пограничниками. Об этом сообщает в четверг Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, диверсионно-разведывательная группа вынуждена была отойти из-за массированного встречного огня.

Вчера в соцсетях появились сообщения, что боевики ВСУ впервые обстреляли из танка село в Белгородской области, выпустив 12 снарядов. Однако позже данную информацию власти региона опровергли.

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