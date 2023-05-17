Mash: ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые обстреляли "старую" российскую территорию из танка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: wallhere.com

Отмечается, что машину подогнали к украинскому селу Бударки, что на границе с Белгородской областью, и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. Всего было выпущено 12 снарядов.

По данным издания, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ раньше не подгоняли танки так близко к госгранице, опасаясь противотанковых ракет, добавили авторы канала.

Shot пишет, со ссылкой на источник, что обстрел мог вестись из Т-64БВ или Т-72Б.