Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые обстреляли "старую" российскую территорию из танка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что машину подогнали к украинскому селу Бударки, что на границе с Белгородской областью, и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. Всего было выпущено 12 снарядов.
По данным издания, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ раньше не подгоняли танки так близко к госгранице, опасаясь противотанковых ракет, добавили авторы канала.
Shot пишет, со ссылкой на источник, что обстрел мог вестись из Т-64БВ или Т-72Б.
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