Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Балицкий рассказал о потере Киевом шансов на контрнаступление в Запорожье
Аsia Times: у Зеленского начнутся проблемы, когда украинцы узнают правду об Артёмовске
Марков объяснил, почему жители Украины боятся российской армии
Не боясь репрессий: украинцы продолжают информировать русских о позициях ВСУ
Топ-5 причин, почему куриные яйца надо есть каждый день
Гнилые зубы Джонни Деппа вызвали отвращение у фанатов актёра
Харри: Борис Джонсон хотел "набить морду" Эммануэлю Макрону из-за украинских беженцев
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что наступление ВСУ начнётся со дня на день
Михаил Шахназаров оценил поведение оскорбившего россиян Лёвы из группы "Би-2"

РВ: дрон ВСУ снял, как укрепрайон боевиков в Бахмуте заваливают тоннами снарядов

Силовые структуры

Российские войска продолжают выдавливать остатки боевиков вооружённых сил Украины из Бахмута (Артёмовска). Поступает информация, что до полного освобождения города совсем немного.

Дрон ВСУ показал бои в Бахмуте

В Сети появилось видео, свидетельствующее о накале боёв в Бахмуте. Дрон ВСУ снял, как украинский укрепрайон заваливают тоннами снарядов. Ролик публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Боевики жалуются, что им очень тяжело под такими массированными обстрелами, отметили авторы канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
Гагаузию решено дерусифицировать. Чем поможет Москва?
КП: эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности большого потребления кофе
МК: военспец Шкурлатов предрёк передачу истребителей F-16 Украине в ближайшие полгода
Shot: в Белгородскую область попытались прорваться 20 диверсантов ВСУ
В зоне спецоперации погиб участник "Уральских пельменей"
Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, почему Киев защищают больше других городов
Врач-гериатр Новосёлов назвал основной процесс, приводящий к старению организма
Reuters: НАТО впервые после холодной войны создаёт план обороны на случай конфликта с РФ
Рост спроса на отечественные и китайские электромобили в России
Премиальный китайский седан Voyah Passion: раскрыты цены для России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников