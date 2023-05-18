Российские войска продолжают выдавливать остатки боевиков вооружённых сил Украины из Бахмута (Артёмовска). Поступает информация, что до полного освобождения города совсем немного.
В Сети появилось видео, свидетельствующее о накале боёв в Бахмуте. Дрон ВСУ снял, как украинский укрепрайон заваливают тоннами снарядов. Ролик публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Боевики жалуются, что им очень тяжело под такими массированными обстрелами, отметили авторы канала.
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