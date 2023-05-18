Bild*: РФ контролирует Бахмут на 99 процентов, до его взятия осталось не более нескольких дней

Российские войска контролируют Бахмут (Артёмовск) на 99 процентов. Об этом пишет немецкое издание Bild*.

Фото: rusvesna.su

По мнению автора статьи, до полного взятия города осталось несколько дней. То есть всё может решиться уже до конца этой недели.

Напомним, ранее сообщалось, что российским силам осталось освободить всего несколько высотных домов на окраине Артёмовска. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются продвинуться на флангах около города, однако получают жёсткий отпор и несут потери.

Вчера появилось видео, на котором боевики ВСУ вышли из подвала у Бахмута и сразу попали под огонь армии России.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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