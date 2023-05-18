Воевавший на стороне Украины чеченец Хусейн Джамбетов, который расстрелял своих же сослуживцев из группы спецназа ВСУ, уже не только перешёл на сторону России, но и свободного перемещается по столице Чечни. Свой поступок он объяснил посягательствами Киева на "честь и кровь" чеченцев и местью за убийство военных из полка "Ахмат".
В бывшем окружении Джамбетова считают, что, находясь в Грозном, он может собирать информацию о главе республики Рамзане Кадырове, и заявляют о возможном использовании своего недавнего соратника в качестве "двойного агента".
По мнению генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, мудрые люди на Кавказе полагают, что они прекрасно разберутся, является ли Джамбетов двойным агентом и можно ли его использовать. Судить об этом с позиции Москвы, не зная полного объема информации, сложно, заметил бывший силовик в беседе с МК.
По его словам, все имеющиеся у Джамбетова "скелеты в шкафу" будут однозначно вытащены, когда их обнаружат.
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