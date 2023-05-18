МК: расстрелявшего спецназовцев ВСУ чеченца Джамбетова заподозрили в "двойном агентстве"

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воевавший на стороне Украины чеченец Хусейн Джамбетов, который расстрелял своих же сослуживцев из группы спецназа ВСУ, уже не только перешёл на сторону России, но и свободного перемещается по столице Чечни. Свой поступок он объяснил посягательствами Киева на "честь и кровь" чеченцев и местью за убийство военных из полка "Ахмат".

Фото: https://t.me/RVvoenkor

В бывшем окружении Джамбетова считают, что, находясь в Грозном, он может собирать информацию о главе республики Рамзане Кадырове, и заявляют о возможном использовании своего недавнего соратника в качестве "двойного агента".

По мнению генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, мудрые люди на Кавказе полагают, что они прекрасно разберутся, является ли Джамбетов двойным агентом и можно ли его использовать. Судить об этом с позиции Москвы, не зная полного объема информации, сложно, заметил бывший силовик в беседе с МК.

По его словам, все имеющиеся у Джамбетова "скелеты в шкафу" будут однозначно вытащены, когда их обнаружат.

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