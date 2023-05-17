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Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ

0:40
Силовые структуры

Чеченский боевик Хусайн Джамбетов, который воевал на стороне Украины, убил спецназовцев вооружённых сил Украины. Так он отомстил за "Ахмат". Об этом сам чеченец рассказал на видео, опубликованном в соцсетях.

Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Фото: mk.ru

По его словам, спецгруппа украинских боевиков в марте прошлого года возвращалась с задания и хвасталась убийством чеченцев из российского полка "Ахмат".

Услышав это, Джамбетов расстрелял украинских нацистов, убив одного и ранив двух или трёх бойцов.

"Я убил за то, что они посягнули на чеченскую честь и кровь", — объяснил он свой поступок.

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Рамзан Кадыров посетил торжественное построение ОМОНа «АХМАТ Грозный»
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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