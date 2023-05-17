Чеченский боевик Хусайн Джамбетов, который воевал на стороне Украины, убил спецназовцев вооружённых сил Украины. Так он отомстил за "Ахмат". Об этом сам чеченец рассказал на видео, опубликованном в соцсетях.
По его словам, спецгруппа украинских боевиков в марте прошлого года возвращалась с задания и хвасталась убийством чеченцев из российского полка "Ахмат".
Услышав это, Джамбетов расстрелял украинских нацистов, убив одного и ранив двух или трёх бойцов.
"Я убил за то, что они посягнули на чеченскую честь и кровь", — объяснил он свой поступок.
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