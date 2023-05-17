Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чеченский боевик Хусайн Джамбетов, который воевал на стороне Украины, убил спецназовцев вооружённых сил Украины. Так он отомстил за "Ахмат". Об этом сам чеченец рассказал на видео, опубликованном в соцсетях.

Фото: mk.ru

По его словам, спецгруппа украинских боевиков в марте прошлого года возвращалась с задания и хвасталась убийством чеченцев из российского полка "Ахмат".

Услышав это, Джамбетов расстрелял украинских нацистов, убив одного и ранив двух или трёх бойцов.

"Я убил за то, что они посягнули на чеченскую честь и кровь", — объяснил он свой поступок.

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