Полковник ВСУ Свитан назвал два наступательных периода ВСУ: Первый — выход на Азовское побережье

Украинский военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему армии Украины нельзя идти на Донбасс, не освободив Крым.

Фото: ria-m.tv

Свитан заявил, что ВСУ не должны наступать на ДНР и ЛНР до тех пор, пока за спиной остаются военнослужащие ВС РФ. Он напомнил об опыте прошлого года.

"Если они убегут в Крым или останутся в Крыму, то наши все действия по Донбассу в конце концов встретят удар в тыл и мы опять вернёмся к тому же самому, нам придется отходить", — объяснил военный аналитик в беседе с Дмитрием Гордоном*.

Он рассказал о двух наступательных периодах.

"Первый — выход на Азовское побережье и заход в Крым до Керчи, зачистка всего этого пространства, а вот потом уже, имея около 400-500 км фронта по Донбассу и Луганску", — озвучил стратегию ВСУ Свитан.

Ранее полковник ВСУ Свитан объяснил, что три ракеты Storm Shadow смогут полностью разрушить Крымский мост.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.