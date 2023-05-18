Украинский военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему армии Украины нельзя идти на Донбасс, не освободив Крым.
Свитан заявил, что ВСУ не должны наступать на ДНР и ЛНР до тех пор, пока за спиной остаются военнослужащие ВС РФ. Он напомнил об опыте прошлого года.
"Если они убегут в Крым или останутся в Крыму, то наши все действия по Донбассу в конце концов встретят удар в тыл и мы опять вернёмся к тому же самому, нам придется отходить", — объяснил военный аналитик в беседе с Дмитрием Гордоном*.
Он рассказал о двух наступательных периодах.
"Первый — выход на Азовское побережье и заход в Крым до Керчи, зачистка всего этого пространства, а вот потом уже, имея около 400-500 км фронта по Донбассу и Луганску", — озвучил стратегию ВСУ Свитан.
Ранее полковник ВСУ Свитан объяснил, что три ракеты Storm Shadow смогут полностью разрушить Крымский мост.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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