В украинских соцсетях распространяются сообщения о смерти главкома ВСУ Валерия Залужного

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине всё более актуальными становятся слухи о денацификации главкома ВСУ Валерия Залужного. В последний раз его видели живым в конце апреля во Львове. Об этом пишет в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Теперь в украинских соцсетях распространяются сообщения о том, что Залужный находится в одном из киевских моргов. В чатах утверждают, что он якобы был ранен под Артёмовском (Бахмутом) 30 апреля и находился в коме до 16 мая.

Напомним, ранее главком ВСУ отказался от участия в совещании с генералитетом НАТО даже по видеосвязи. Затем украинские СМИ попытались прокрутить старое апрельское интервью с ним, чтобы показать, что он жив.

Может он и был уничтожен под Артёмовском, а может и президент Украины Владимир Зеленский побоялся конкуренции и приказал ликвидировать военачальника, предположил Осташко.

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