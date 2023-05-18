США "несколько помогли" с ремонтом системы ПВО Patriot, которая была повреждена в результате российских ракетных ударов. Об этом проинформировала представитель Пентагона Сабрина Сингх.
"Я думаю, США предоставили некоторую помощь в том, что касается починки Patriot", — заявила Сингх в ходе брифинга.
При этом Сингх не стала уточнять, в чём именно заключалась оказанная США помощь. В ответ на этот вопрос представитель американского военного ведомства сказала общую фразу.
"Как вы знаете, мы предлагали украинцам обучение, которое поможет им поддерживать работоспособность этих единиц на поле боя", — указала Сингх.
Представитель ведомства добавила, что ранее США уже помогали с ремонтом переданного Киеву вооружения.
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